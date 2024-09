Ostseeküste – prima Klima! Nicht so jedoch beim Landkreis Vorpommern-Greifswald – der hat seit gestern früh ein massives Klimaproblem: Die Klimaanlage im Kreis-Rechenzentrum hat schlapp gemacht und damit die gesamte Verwaltung lahmgelegt. Weder analog mit dem klassischen Weg zum Amt noch digital geht derzeit was ganz im Nordosten.

Aber was macht eine Klimaanlage bei gerade mal 15 Grad Außentemperatur so wichtig und bedeutsam, dass an ihr Wohl und Wehe eines ganzen Kreises hängt? Dabei geht’s gar nicht um die Mitarbeiter, wie ein Kreis-Sprecher verriet – es sind die Server, über die in Vorpommern-Greifswald vom Telefonat über E-Mails bis zur Autozulassung alles läuft. Weil die jetzt nicht gekühlt werden können, mussten sie abgeschaltet werden.

Was indes passiert, wenn eine Verwaltung heißläuft, ist an der Kauderwelsch-Fehlermeldung auf der Kreis-Webseite zu sehen: „An Lösung mit Hochdruck wird gearbeitet.“ Als ob ein Kärcher dabei helfen würde ...