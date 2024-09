Wer Führung bestellt, bekommt Führung! Wer hat das gesagt? Fängt mit O an, endet mit laf Scholz. Bei den Wählern kommen an: wirre Wärmepumpengesetze, nicht funktionierende E-Auto-Förderprogramme, innenpolitische Taktiererei bei einem außenpolitischen Thema – der Unterstützung für die Ukraine.

FDP und Grüne tanzen dem Kanzler auf der Nase rum, während der von Führung redet. In einem aktuellen Interview mit den Kollegen vom „Tagesspiegel“ macht Scholz nun die Medien für die miese Ampel-Politik unter seiner „Führung“ verantwortlich: „Mich ärgert es, wenn die Betrachtung von Politik sich auf den Theaterdonner (...) konzentriert und (...) Inhalte kaum eine Rolle spielen.“Bei schlechten Botschaften wird gern, so ist es am bequemsten, der Bote geköpft.

Hier noch eine, findet zumindest Olaf Scholz, gute Botschaft: „Ich rechne fest damit, dass die SPD und ich (...) auch die nächste Regierung anführen werden.“ Vielleicht klappt es ja diesmal.