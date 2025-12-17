Wer ist der Schönste im ganzen Land?

Kennen Sie Tamara Mazzi? Vermutlich nicht. Die Lehrerin aus Kiel ist in der Partei Die Linke – und, so sagt eine KI-Analyse der Plattform BILD-Dating, Deutschlands schönste Bundestagsabgeordnete.

Eine künstliche Intelligenz verglich die offiziellen Porträts aller Parlamentarier und erstellte ein Beauty-Ranking, das eben diese Frau Mazzi mit 9,42 von zehn möglichen Punkten anführt. Im Gesamtschnitt hat die Grünen-Fraktion die attraktivsten, die AfD die, naja, hässlichsten Abgeordneten. Beim Namens-Ranking werden die weniger prächtigen Politiker nicht mit aufgeführt, um niemanden zu beleidigen – sagen die Autoren der Studie.

Der Retter von Sachsen-Anhalt kommt aus Wittenberg: CDU-Mann Sepp Müller brilliert mit immerhin 7,11 schönen Punkten. Damit liegt er deutlich über dem Durchschnittswert von 6,34 Punkten und landet auf Platz 118.

Wofür das alles gut ist? Eine andere Studie, diesmal vom des Ifo-Institut, bescheinigt attraktiven Politikern bessere Wahlergebnisse – und höhere Nebeneinkünfte.

Und wir dachten doch tatsächlich immer, es käme auf den Inhalt an.