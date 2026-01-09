Es gibt ganz eiskalte Gründe dafür, dass der Verkehr stockt – so wie gestern. Und es gibt ganz heiße wie auf der A8 in Rheinland-Pfalz.

Diese Hitze übertrug sich sogar in die Amtsstuben der Polizei Zweibrücken, wo beim Verfassen des täglichen Presseberichts die Schreibmaschine geradezu heiß lief: „Wellness außer Kontrolle: Saunafass bringt Verkehr zum Schwitzen“, formulierte der diensthabende Beamte fast schon sommerblumig heiter. Endlich mal was anderes als die aktuell so häufigen Schnee- und Eis-Unfälle!

Wobei: Am Ende kam es aufs Gleiche raus. Waren in Mitteldeutschland die A2 und A9 aus besagten eiskalten Gründen zeitweise dicht, so sorgte das nach Überschlag auf der Überholspur liegengebliebene Saunafass auf der A8 für stundenlanges Nichts-geht-mehr.

Denn nicht nur auf weißen Straßen, sondern auch auf griffigem Asphalt setzt die Physik zu flottem Touren ein jähes Ende: Der Fahrer des Zugwagens war in einer Autobahnauffahrt einfach zu schnell. Ob er rechtzeitig vor dem Sturm sein Saunafass in Stellung bringen und anheizen wollte, ist unklar. Fest steht aber: Gestern musste er „Elli“ ohne wohlige Hitze abwettern. Brrr ...