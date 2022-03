Wie strampelt man würdevoll durch die Luft?

Europäische Politiker wirken ein wenig wie Fahrradfahrer, die weiterstrampeln, obwohl man ihnen das Fahrrad unter dem Hintern weggezogen hat. Sie wollen Diplomatie mit den Erdogans oder Putins betreiben, aber das diplomatische Parkett ist weg. Das sie aber beim Luftstrampeln eine schlechte Figur machen, kümmert sie merkwürdigerweise wenig.

Dass Putin seinen Hund auf Angela Merkel losließ, hatte keine Folgen. Ursula van der Leyen wurde zu Erdogans Füßen platziert. So what? Olaf Scholz und Emmanuel Macron mussten am bizarren Langtisch Platz nehmen, um sich von großen Boss die Leviten lesen zu lassen. Ähnlich wie die Stewardessen am 8. März, nur hatte ihnen niemand Tee serviert, den sie angesichts seines Geschwätzes unberührt lassen konnten.

Scholz sagt vor der Schlacht die Lügen Putins auf

Kurz vor der Schlacht durften sie aber Putins Lügen vom Frieden aufsagen. Was haben wir im Kreml gelacht! In westlichen Gesellschaften sind „Würde“ und „Ehre“ angestaubte Begriffe. „Gesicht wahren“ hat weniger Bedeutung. Also Schwamm drüber. So isser halt der Putin. Die beiden Spitzendiplomaten haben ihn wenig später auch wieder angerufen. Er hat sie wieder verulkt, der Scherzbold. Es sei bei dem Gespräch um die ukrainischen Menschenrechtsverletzungen gegangen, ließ Putin verbreiten. Schenkelklopfen im Kreml.

Aber ab wann hätte sich das Ehrgefühl der großen Staatschefs eigentlich gemeldet? Wenn sie im Kreml vergeblich nach einer geöffneten Toilette gesucht hätten? Auf Kinderstühlchen sitzend? Für Scholz sicher nur eine weitere „diplomatische Herausforderung“.