Haben Sie auch das Gefühl, dass in unserem Leben immer weniger verlässliche Konstanten, die unseren Alltag prägen, existieren?

Ein paar Dinge gibt es doch noch, stellt man dann und wann dankbar fest. Zum Beispiel Dienstage. Die erkennt der Autor daran, dass es in der Kantine Spaghetti gibt. Mit Tomatensoße. Und Köttbullar. Köttbullar? Das sind die kugelrunden Dinger, die so aussehen und auch ein bisschen so schmecken wie früher Fleischklößchen. Köttbullar heißen die erst seit den 1990er Jahren. Damals drangen sie wie Billy (Regal) oder Ivar (anderes Regal) als Teil des Kosmos eines schwedischen Möbelhauses in unser Bewusstsein.

Böse Zungen behaupten, dass die Regale und Köttbullar aus einem ganz ähnlichen Rohstoff gefertigt seien. Was sich geschmacklich weder bestätigen, noch vollständig dementieren lässt. Sicher ist nur eines: Wenn Köttbullar, dann Dienstag. Nur noch sechs Tage warten...