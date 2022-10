Wo ein Schnitzel 149 Euro kostet

Österreichischer Gastronom will Energieversorger zur Kasse bitten

Ein Wiener Schnitzel in der Gaststätte – macht 149 Euro. Aber nur für Energieversorger.

Diese Speisekarte liest sich wie ein Blick in die Inflationszukunft. Die Rindssuppe für 43 Euro, dazu ein gemischter Salat (54 Euro), ein Schnitzel Wiener Art (149 Euro) und zum Dessert zwei in Österreich Palatschinken genannte Pfannkuchen mit Marmelade oder Schokosoße: Wer im Gasthaus „Hoamat“ in der Steiermark dieses Menü bestellt, ist mindestens 288 Euro los.