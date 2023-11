Wer heftige Abneigung gerne mal in deftiger Wortwahl ausdrückt, hat’s sicherlich schon mehr als einmal angekündigt: „Den (oder die) schaue ich nicht mal mehr mit dem A... an.“ Wie auch? Denn das Hinterteil hat ja keine Augen.

Zumindest nicht das menschliche. Käme die Ankündigung indes von einem sympathischen Wurm namens Megasyllis nipponica, wäre der Ausdruck größter Abneigung völlig unglaubwürdig: Wie japanische Forscher im Fachjournal „Scientific Reports“ berichten, haben sie sich das Fortpflanzungsverhalten der Tierchen genauer angesehen – und Erstaunliches festgestellt: Bevor sich ein Tier teilt und sein Hinterteil in ein eigenständiges Leben abstößt, entwickle der Wurm-Po ein eigenes Gehirn und Augen, die sogar größer sind als beim „Muttertier“. So gesehen ist also die bei Menschen unflätige Bemerkung „Was ist das für ein A... gesicht“ unter Würmern die freundliche Begrüßung für ein süßes Baby.