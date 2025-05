Coswig - Schlager-Ikone Heino ist wieder auf Tour: Beim Auftakt in Coswig bei Dresden hat er zusammen mit seinen Fans auch die deutsche Nationalhymne angestimmt. Mit „Made in Germany“ ist sein neues Programm überschrieben. Dabei war die Bühne mit einer großen Fahne in Schwarz-Rot-Gold dekoriert und mit einem „Heino-Adler“ in Anlehnung an den Bundesadler geschmückt. Mit „Heino! Heino!“-Sprechchören und kleinen Deutschlandfahnen feierten die laut Veranstalter etwa 700 Zuhörer im ausverkauften Saal den Sänger, der mit bürgerlichem Namen Heinz-Georg Kramm heißt.

Umstrittenes Trinklied „Ein Gläschen am Morgen“

Neben alten Volksmusik- und Schlager-Hits wie „So blau blüht der Enzian“ und „Teure Heimat“ sang Heino den Angaben nach auch sein neues Trinklied „Ein Gläschen am Morgen“. Es hat im Internet bereits Millionen Aufrufe erzielt, ist aber umstritten. Kritiker werfen Heino vor, darin Alkoholkonsum zu verherrlichen, der Videoclip dazu wird von manchen als sexistisch kritisiert. Zudem habe er seine Version des NDW-Klassikers „Skandal im Sperrbezirk“ präsentiert, hieß es von seinem Management. Zum Abschluss des Konzerts sang Heino dann mit seinen Fans die Nationalhymne.

Heino demnächst auch am Ballermann

Die nächsten Stationen seiner Tour sind Görlitz, Weißenfels (Sachsen-Anhalt), Donzdorf (Baden-Württemberg) und Köln. Parallel dazu will der Senior am Ballermann auf Mallorca für Stimmung sorgen. Geplant sind sechs Auftritte im „Bierkönig“ ab 31. Mai.