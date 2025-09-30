Nur mal angenommen: Ihnen laufen bei einem Bauvorhaben die Kosten davon. Dann haben Sie normalerweise zwei Optionen: Entweder Sie überzeugen eine Bank, die Kreditschatulle zu öffnen. Oder verabschieden sich von allem Luxus und üben sich in Bescheidenheit.

Letzteres ist natürlich nichts für Donald Trump. Schließlich weiß der größte Dealmaker aller Zeiten, wie man auch ohne Banken zu Geld kommt: Er verklagt einfach alles und jeden.

Weil der Videodienst Youtube 2021 nach dem von Trump-Anhängern und weiteren Wahlleugnern verübten Sturm aufs Kapitol dem auf allen Kanälen wütenden Donald kurzerhand das Konto gesperrt hatte, klagte der wegen „illegaler, verfassungswidriger Zensur“.

Den Beweis dafür ist er zwar schuldig geblieben. Aber Youtube zahlt lieber, um sich mit einem Vergleich aus dem gefährlichen Bannstrahl des inzwischen (fast) Allmächtigen zu retten: 24,5 Millionen Dollar. Das Geld soll dem Bau eines güldenen Mega-Ballsaals im Weißen Haus dienen. Gut 200 Millionen Dollar dürfte Trumps neues Spielzeug kosten. Aber weil zwischen 24,5 und 200 eine kleine Differenz klafft, könnten weitere Klagen zur Baufinanzierung noch folgen...