Ein Reisebus will nahe dem Berliner Alexanderplatz abbiegen, dabei kommt er einer Straßenbahn in die Quere. Auch eine Schulklasse war in der Bahn – Sanitäter kümmern sich um die Schüler.

Berlin - Mehrere Menschen sind bei einem schweren Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Reisebusses nahe dem Berliner Alexanderplatz verletzt worden. Der Fahrer des ansonsten leeren Reisebusses sei schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst sei der Mann vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden.

Schulklasse in Tram

Mindestens fünf Fahrgäste der Straßenbahn erlitten demnach leichte Verletzungen. Darunter waren auch einige Schulkinder. In der Tram sei auch eine Schulklasse mitgefahren, so der Sprecher. Sanitäter versorgten die Kinder. Insgesamt habe sich die Feuerwehr um 30 Menschen gekümmert. Ein leicht verletzter Mensch wurde ebenfalls ins Krankenhaus gefahren.

Der Bus aus Dänemark und die Straßenbahn stießen demnach am Mittag auf der Mollstraße zwischen der Ecke Berolinastraße und dem Platz der Vereinten Nationen zusammen. Der Busfahrer bog offenbar an der Stelle ab, um die Gleise zu überqueren.

Bus gegen Stromleitung gedrückt, Tram entgleist

Beide Fahrzeuge seien bei dem Unfall zerstört worden. Der Bus wurde durch den Aufprall gegen einen Stromleitungsmast der Tram gedrückt. Durch den beschädigten Mast wurde der Strom für die Straßenbahnen in einem größeren Abschnitt unterbrochen, wie die BVG mitteilte. Die Tram entgleiste durch den Zusammenstoß.

Die Tram fährt dort in der Mitte der breiten Straße, die Autos jeweils rechts und links in mehreren Spuren. Eine Überquerung der Straßenbahngleise ist nicht vorgesehen. Es gibt nur eine kleine Überfahrtmöglichkeit, die aber nicht für den Verkehr freigegeben ist. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Bis der Unfallort geräumt ist, werde es länger dauern. Die Straßenbahn muss dabei zurück auf die Gleise gesetzt werden.