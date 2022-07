Zu wenig Biss

In Deutschland ist das Wettessen ja eher eine Randsportart. Man liest zuweilen von Events wie beim ATSV Erlangen, der in der Sportgaststätte einen Weißwurst-Wettbewerb austrug. Es fehlt jedoch an professionellen Trainingskonzepten, konsequenter Jugendarbeit und Sportförderung. Entsprechend dürftig sind die Ergebnisse. Die Sieger in Erlangen schafften gerade einmal elf Würste.