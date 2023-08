Elend - Die nasse Witterung und aufgeweichte Böden zwingen das Open-Air-Festival „Rocken am Brocken“ zu kleinen Änderungen bei der Anreise. Wer am Donnerstag mit dem Auto oder Wohnmobil anreise, könne erst ab 12.00 Uhr auf den Parkplatz samt Campinggelände, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch. „Dieser ist vorher noch zu, damit der Boden etwas Zeit zur Regeneration hat.“ Ohne Auto können Gäste wie gewohnt bereits um 9.00 Uhr anreisen. Die Veranstalter erwarten an den drei Festivaltagen jeweils ungefähr 6000 Gäste. Start ist am Donnerstag.

Die Veranstalter hatten bereits zuvor mitgeteilt: „Das Rocken am Brocken hat schon unter wilderen Umständen stattgefunden, und wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und aufeinander Rücksicht nehmen, werden es, egal bei welcher Witterung, herrliche drei Tage.“