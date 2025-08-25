Die Polizei wird in Arnstadt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Dort brannte eine Matratze in einem Keller. Die Polizei ermittelt.

Arnstadt - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Arnstadt (Ilm-Kreis) sind zwei Bewohner behandelt worden. Die Bewohner atmeten bei dem Feuer am Sonntag zu viel Rauch ein, wie die Polizei mitteilte. Ins Krankenhaus mussten die beiden demnach nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge brannte eine Matratze im Keller unter der Treppe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ über das Feuer berichtet.