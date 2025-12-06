Ein Debakel drohte nach der ersten Halbzeit. Erst im zweiten Spielabschnitt stemmen sich die Leipzigerinnen gegen die drohende Niederlage.

Vanessa Fudalla (r), hier im Spiel im September gegen den FC Bayern, traf gegen ihren ehemaligen Verein. (Archivbild)

Leverkusen - Die Fußballerinnen von RB Leipzig bleiben in der zweiten Tabellenhälfte der Bundesliga stecken. Am 12. Spieltag verlor die Mannschaft von Jonas Stephan nach einer katastrophalen ersten Halbzeit bei Bayer Leverkusen mit 2:3 (0:3). Die Aufholjagd im zweiten Spielabschnitt wurde nicht belohnt.

Loreen Bender (2.) und Estrella Merino Gonzalez (9.) sorgten im Ulrich-Haberland-Stadion für einen famosen Start der Gastgeberinnen. Die ehemalige Leipzigerin Vanessa Fudalla sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter für die die noch komfortablere Führung für Leverkusen (17.).

Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf. Marlene Müller in der 56. Minute und Emilia Asgeirsdottir (60.) stellten den Anschluss her. In der sehr dynamischen Begegnung hatten beide Mannschaften mehrere Chancen auf weitere Treffer, sodass die Partie bis zum Schluss äußerst spannend verlief.