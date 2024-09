An einem Straßenschild in Weferlingen kleben Sticker mit Rasierklingen auf der Rückseite. Bereits an einem anderen Ort haben Unbekannte solche Sticker befestigt. Hängen die Vorfälle zusammen?

Weferlingen - Unbekannte Täter haben erneut im Landkreis Börde Sticker mit darunter verborgenen Rasierklingen angebracht. Die Aufkleber wurden an einem Straßenschild in Weferlingen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Bereits am 21. August fanden Schüler eines Gymnasiums im nahegelegenen Oebisfelde Sticker mit Rasierklingen an einer Straßenlaterne. Beim Abziehen der präparierten Aufkleber könne es zu starken Verletzungen kommen, teilte die Polizei mit.

In beiden Fällen handele es sich um Sticker des Fußballvereins Eintracht Braunschweig. Inwiefern die Taten zusammenhängen, wird nun geprüft. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.