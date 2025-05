Brandenburg hat die meisten Wölfe in Deutschland. In der Debatte um mehr Abschüsse gibt es heftigen Streit. Das Ministerium spricht von Plänen für eine schnelle Neuregelung.

Potsdam - Das brandenburgische Agrarministerium peilt eine Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht nach der parlamentarischen Sommerpause an. Sie endet im September.

Der Jagdbeirat als Beratergremium des Ministeriums habe sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, nicht auf die Regelungen des Bundesgesetzgebers zu warten, hieß es in einer Mitteilung. Eine Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht könnte damit zeitnah nach der Sommerpause Realität werden. Zudem ist am 11. September ein Wolfsplenum geplant, das den Dialog zwischen den Interessengruppen ermöglichen soll.

In Brandenburg – dem Wolfsland Nummer eins in Deutschland mit den meisten Rudeln – wird seit längerem über eine Reduzierung der Zahl der Tiere diskutiert. Der Schutzstatus des Wolfs in der EU soll von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabgesetzt werden. Es gibt aber Streit mit Naturschutzverbänden über die Tötung von Wölfen als Folge von Weidetier-Rissen.