Es geht um die Forderung nach Gehaltserhöhungen. An den DRK Kliniken in Berlin treten Pflegerinnen und Pfleger in den Streik. Später am Tag steht eine Gerichtsentscheidung an.

Berlin - Teile des Pflegepersonals und andere Beschäftigte an den vier Berliner DRK Kliniken sind am Morgen in einen Streik getreten. Der Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi für Dienstag und Mittwoch richtete sich an das gesamte Personal außer den Ärzten, insgesamt rund 2.500 Beschäftige, darunter auch Therapeutinnen und Handwerker. Wie viele sich tatsächlich beteiligten, stehe bisher nicht fest, sagte eine Verdi-Sprecherin am Morgen. Verdi fordert Gehaltserhöhungen von fünf Prozent im Jahr 2026 und weitere fünf Prozent im Jahr 2027.

Die Kliniken des DRK (Deutsches Rotes Kreuz) reichten gegen den Streik eine einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht ein, über die später am Tag verhandelt werden soll. Aus Sicht des Unternehmens gefährdet die von Verdi vorgeschlagene Notdienstvereinbarung die Versorgung der Patienten. Sie beschränke sich im Wesentlichen auf die Behandlung von lebensbedrohlichen Notfällen, so die Kritik.

Verdi betonte hingegen, mit derselben Notdienstverordnung sei schon vor zwei Jahren gestreikt worden und es habe keine Probleme gegeben. Alle planbaren und ambulanten Fälle müssten aus Sicht von Verdi ausfallen und verschoben werden. Dringende Notfälle würden versorgt.

Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den DRK-Kliniken laufen seit Juli 2025, Ende Dezember 2025 endete die Friedenspflicht. Die DRK Kliniken Berlin betreiben vier Krankenhäuser, ein Hospiz und eine stationäre Pflegeeinrichtung.