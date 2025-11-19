Eric Washington gelingt in einem Basketball-Krimi in letzter Sekunde der entscheidende Wurf für die Gäste.

Trier - Die Basketballer von Science City Jena haben am Mittwoch ihren vierten Saisonsieg eingefahren. Der Aufsteiger aus Thüringen gewann sein Gastspiel beim bisherigen Spitzenreiter Gladiators Trier mit 95:94 (52:54).

Mit einem erfolgreichen Halbdistanzwurf in letzter Sekunde gelang Eric Washington (18 Punkte) der entscheidende Wurf. Außerdem hatten Joe Wieskamp (19), Great Osobor (18) und Naz Bohannon (12) großen Anteil an diesem überraschenden Sieg. Für die Gastgeber punkteten Jordan Roland (20), Elli Brooks (19), Martin Linßen (15) und Urald King (12) zweistellig.

Die Gäste verloren Anfang des zweiten Viertels zunächst ihren Spielfaden. Trier zog von 26:24 (10.) auf 43:34 (16.) davon. Doch bis zur Pause kämpften sich die Jenaer wieder auf zwei Punkte heran und legten im dritten Viertel den Grundstein zum Sieg. Mit einem 15:2-Lauf auf 69:56 (24.) zog der Neuling davon und baute seinen Vorsprung bis zur 32. Minute auf 84:66 aus.

Trier bäumte sich gegen die drohende zweite Saisonniederlage auf und zog fünf Sekunden vor dem Ende mit 94:93 in Front, ehe Washington der entscheidende Treffer gelang.