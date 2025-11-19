Weißenfels gelingt in Bristol dank der ersten Halbzeit ein ungefährdeter Erfolg. Der Bundesligist glänzt mit einer starken Trefferquote aus dem Nahdistanzbereich.

Bristol - Die Basketballer des Syntainics MBC haben im vierten Spiel auf europäischen Parkett ihren vierten Sieg gefeiert. In der European North Basketball League (ENBL) gewannen die Weißenfelser ihr Spiel bei den Bristol Flyers mit 93:76 (50:31) und setzten sich damit an die Spitze in diesem Wettbewerb. Den größten Anteil am Erfolg hatten Spencer Reaves (19), Charles Callison (13), Marcus Foster (11) und John Bryant (10.). Für die Briten erzielten Zachary und Joseph Anderson (je 14), Darnell Brodie sowie William Yoakum (je 10) die meisten Punkte.

Der Bundesligist war den Hausherren in allen Belangen überlegen und sorgte früh für klare Verhältnisse. Mit einem 15:4-Lauf von 15:14 (6.) zogen die Weißenfelser bis zum Ende des ersten Viertels auf 30:18 davon und bauten ihre Führung bis kurz vor dem Seitenwechsel auf 20 Punkte (48:28) aus.

Die Weißenfelser profitierten bei ihrem Erfolg in erster Linie von ihrer exzellenten Quote aus der Nahdistanz. 25 von 32 Würfen landeten im Korb der Gastgeber. Hinzu kam eine Lufthoheit unter den Brettern. Die Weißenfelser holten 41 Rebounds, die Gastgeber nur 28.