Die Fashion Week hat begonnen. Mick Jaggers Ex-Frau Jerry Hall (69) bringt ihre Tochter mit - und Riccardo Simonetti (32) hofft, dass ihn das Berliner Glatteis nicht noch umhaut.

Berlin - Zum Auftakt der Berliner Modewoche haben Gäste dem Glatteis getrotzt. Am Funkhaus besuchte Jerry Hall (69), Model und Ex-Frau von Rocklegende Mick Jagger (82), eine Laufstegschau. Sie brachte ihre Tochter Elizabeth Scarlett Jagger (41) mit, die der Kälte abgewinnen konnte, dass der Schnee hübsch sei.

Für beide ist es nicht der erste Besuch in Berlin. Jerry Hall erinnerte sich an einen Besuch vor Jahrzehnten, für ein Konzert von Pink Floyd, „das war fantastisch“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur vor der Show von Marc Cain. Sie habe damals den Groupie gespielt.

Ob sie schon mal Modesünden begangen haben? Sie habe sich sicher schon einige Make-up-Fauxpas geleistet, sagte Elizabeth „Lizzy“ Jagger. Blauen Lippenstift etwa, als sie jünger gewesen sei, oder Glitzer unter dem Auge.

Die Fashion Week zeigt noch bis einschließlich Montag neue Entwürfe verschiedener Labels. Designer Kilian Kerner, der demnächst auch erstmals auf der Fashion Week in Paris dabei sein wird, zeigte seine Entwürfe unter dem Titel „Gangstaaa – A Game of Your Own Rules“.

In der ersten Reihe saß dort unter anderem Entertainer Riccardo Simonetti (32). Angesprochen auf das Glatteis sagte er bei seiner Ankunft, er hoffe, dass viele trotz ihrer High Heels gut nach Hause kämen. „Bei mir vor der Haustür bin ich schon dreimal fast ausgerutscht, und deshalb hoffe ich, dass ich ohne blaue Flecken nach Hause komme.“