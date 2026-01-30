Köln - Nach einem Fehlverhalten hat der VfL Wolfsburg Mohammed Amoura für die Bundesliga-Partie beim 1. FC Köln aus dem Kader gestrichen. Der beste Torschütze der Niedersachsen fehle aus disziplinarischen Gründen, teilte der Club vor Anpfiff mit. „Das Team, das Wir steht über allem und da hat sich Mohammed die Woche nicht hundertprozentig dran gehalten. Deswegen gilt es da, konsequent zu sein. Deshalb ist er heute nicht dabei“, sagte Trainer Daniel Bauer vor der Partie bei Sky.

Es seien interne Dinge, die mit dem Stürmer bereits besprochen seien. „Am Montag wird er wieder Vollgas geben im Training und sich wieder anbieten und wieder um seinen Platz kämpfen“, erklärte der Coach und bejahte, dass der Kaderverweis nur für die Partie in Köln gelte. Laut Informationen der „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ soll der algerische Nationalspieler das Training am Mittwoch vorzeitig gefrustet verlassen haben, nachdem er in einem Trainingsspiel nicht zur A-, sondern nur zur B-Elf gehört hatte.