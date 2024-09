Hertha BSC kann sich in den kommenden Wochen der Aufstiegsregion annähern. Mit einem Heimsieg gegen Elversberg würden die Berliner eine Basis legen.

Palko Dardai (M) und Jon Dagur Thorsteinsson von Hertha BSC wollen auch in den kommenden Spielen jubeln.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC will den Rückenwind nach dem Auswärtssieg in Nürnberg für die kommenden Wochen nutzen. Mit der SV Elversberg, dem FC Schalke 04 und Eintracht Braunschweig sind drei Gegner aus den unteren Tabellenregionen zu Gast oder Gastgeber für die Berliner. Hertha-Trainer Cristian Fiél warnt aber vor Leichtsinn. „Es wäre ein richtig großer Fehler, sie zu unterschätzen. Dafür gibt es wirklich überhaupt keinen Grund“, sagte der 44-Jährige vor dem Heimspiel gegen Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Zudem haben die Herthaner ihren bisherigen guten Leistungen zumeist in fremden Stadien gezeigt, daheim gelang in drei Partien lediglich ein Sieg. Mit einem Erfolg gegen die Saarländer würden die Berliner den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen halten. Wie gegen Nürnberg muss Trainer Fiél auch gegen den letztjährigen Aufsteiger auf Andreas Bouchalakis, John Anthony Brooks, Jeremy Dudziak, Linus Gechter, Michał Karbownik und Fabian Reese verzichten.