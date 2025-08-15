Die letzten Testspiele waren für Union Berlin keine Mutmacher. Trainer Baumgart rechnet dennoch mit einem offensiv erfolgreichen Auftritt im DFB-Pokal. Das große Ziel ist klar formuliert.

Berlin - Das Ziel ist das Finale im Olympiastadion, die erste Station auf dem Weg dorthin ist Gütersloh. Vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal macht Union Berlins Trainer Stefan Baumgart aus seiner Lust auf den Cup-Wettbewerb kein Geheimnis. „Wir sind der Bundesligist, das muss zu sehen sein. Unser klares Ziel ist die nächste Runde“, sagte der 53-Jährige vor der Partie beim Fußball-Regionalligisten FC Gütersloh am Freitag (18.00 Uhr/Sky).

Nach zuletzt vier Testspielniederlagen in Serie schwingt eine gewisse Unsicherheit mit bei den Eisernen. Das erste Pflichtspiel der Saison darf nicht mit einer unliebsamen Überraschung enden. Baumgart jedenfalls sprach von einer „gewissen Euphorie“ in seinem Team gegen den Vorjahreszweiten der Regionalliga West.

Drei Stürmer als Option

Um offensiv endlich wieder erfolgreich zu sein, erwägt Baumgart den Einsatz von drei Stürmern: Andrej Ilic sowie die beiden Neuzugänge Ilyas Ansah und Oliver Burke.

Im Vorjahr war für Union überraschend in der zweiten Pokalrunde beim späteren Finalisten Arminia Bielefeld Endstation. Das Endspiel der neuen Cup-Runde findet am 23. Mai im Berliner Olympiastadion statt.