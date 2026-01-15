Rübenzucker ist das am häufigsten verwendete Süßungsmittel in der Lebensmittelindustrie. Doch in Thüringen sinkt die Anbaufläche für Zuckerrüben wieder.

Erfurt - Thüringens Bauern haben in den vergangenen zehn Jahren mehr Zuckerrüben angebaut - nun kippt der Trend wieder. Im vergangenen Jahr verringerte sich die Anbaufläche für die Rüben auf rund 12.400 Hektar. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Erfurt 1.600 Hektar oder 11 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Rübenzucker wird vor allem in der Lebensmittelindustrie für Süß- und Backwaren sowie Getränke eingesetzt.

Gut entwickelte sich nach den Zahlen der Hektarertrag mit 74 Tonnen - das waren etwa drei Tonnen mehr als im langjährigen Mittel im Zeitraum zwischen 2019 und 2024. Insgesamt ernteten Thüringens Bauern 2025 rund

920.300 Tonnen Zuckerrüben, etwa ein Fünftel weniger als im Rekordjahr 2024.