Ein Streik legt die Arenabahn lahm: Fans des FC Augsburg und des 1. FC Köln müssen kreativ werden, um zum Stadion zu kommen. Was die Stadtwerke als Lösung anbieten – und wo es trotzdem eng wird.

Augsburg - Fußballfans müssen bei dem Bundesligaspiel FC Augsburg gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) mit einer schwierigen Anreise rechnen. Wie die Augsburger Stadtwerke mitteilen, wird die Straßenbahnlinie zum Stadion wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi nicht fahren. Die Arenalinie bringt normalerweise einen großen Teil der Fans in das Stadion am Stadtrand.

Die Kölner Anhänger, die mit dem Zug nach Augsburg reisen, müssen darauf hoffen, dass sie am Hauptbahnhof ein Taxi ergattern oder sonst eventuell einen längeren Fußmarsch in Kauf nehmen. Bis zum Stadion sind es allerdings mehr als sechs Kilometer. Die Stadtwerke bieten auch an, dass die rund 940 Leihfahrräder des Unternehmens am Freitag kostenlos genutzt werden können, wenn man die Bikes per Handy-App bucht.

Auch DEL-Spiel Augsburg-München ist betroffen

Da am Stadion selbst nur eingeschränkt Parkplätze zur Verfügung stehen, müssen auch Autofahrer gegebenenfalls mit einem längeren Fußweg rechnen, wenn sie einen Stellplatz gefunden haben. Eine Möglichkeit ist auch die Nutzung der Parkplätze am Augsburger Messezentrum, von wo Shuttle-Busse zur Fußball-Arena fahren.

Betroffen von dem Streik ist auch das Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Augsburger Panthern und EHC Red Bull München am Freitagabend (19.30 Uhr). Da das Eishockeystadion allerdings relativ zentral in der Stadt liegt, dürften die Auswirkungen für die anreisenden Fans geringer sein. Vom Bahnhof bis zum Stadion muss man nur etwas mehr als einen Kilometer laufen.