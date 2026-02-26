Nach langer Vorbereitung sollen im April vier regionale Bürgerräte mit der Arbeit loslegen. Zuvor haben Vertreter der Kommunen mögliche Themen besprochen - darunter auch ein Herzensthema des BSW.

Die Einführung von Bürgerräten war ein Anliegen des BSW von Landesparteichefin Katja Wolf. Nun soll es losgehen. (Archivbild)

Erfurt - Vier regionale Bürgerräte sollen im April starten. Das kündigte die Staatskanzlei an. Bei einem ersten Arbeitstreffen mit Vertretern der Thüringer Landkreise, Städte und Gemeinden seien Themen besprochen worden, die die Menschen im Freistaat aktuell bewegten, teilte die Staatskanzlei mit. Die Bandbreite reiche von gesellschaftlichem Zusammenhalt über Frieden und Diplomatie bis hin zu Fragen des persönlichen Umfelds.

„Die Thüringer Landesregierung setzt auf den offenen Dialog mit den Menschen im Freistaat. Die Fragen von Frieden und Diplomatie beschäftigen uns alle. Wir möchten wissen, was die Bürgerinnen und Bürger vor Ort bewegt – und auch den eher Stillen eine Stimme geben“, erklärte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in einer Mitteilung.

Regionale Bürgerräte ab April

Die vier regionalen Bürgerräte in Thüringen sollen konsensorientierte Empfehlungen für Politik und Verwaltung entwickeln. Eine Abschlusskonferenz ist nach Angaben der Staatskanzlei für den Sommer 2027 geplant.

Die Einführung von Bürgerräten war in den Koalitionsverhandlungen von CDU, BSW und SPD ein Herzensanliegen des BSW. Die Vorbereitungen dafür zogen sich im vergangenen Jahr. Nun soll es aber losgehen. Den Angaben zufolge sollen die nun erarbeiteten Themen den künftigen Bürgerräten als inhaltliche Orientierung dienen.