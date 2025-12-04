Die personellen Probleme bei RB Leipzig werden größer. Gegen Eintracht Frankfurt stehen mindestens vier Akteure nicht zur Verfügung.

Leipzig - Das Verletzungspech der einen ist die Chance der anderen: RB Leipzig muss auch im Top-Spiel der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt auf mindestens vier seiner etablierten Spieler verzichten. Die deutschen Nationalspieler Ridle Baku und Assan Ouédraogo stehen ebenso nicht zur Verfügung wie El Chadaille Bitshiabu und Romulo. Ob Yohan Bakayoko spielen kann, wird sich erst am Freitag entscheiden.

„Natürlich hätten wir gern alle Spieler dabei und es ist auch klar, dass die, die uns jetzt fehlen, uns besser machen, wenn sie dabei sind. Andererseits ist es eine normale Situation. Ich blicke auf die Spieler, die einsatzfähig sind“, sagte RB-Trainer Ole Werner und verwies auf die Breite und die Qualität des Kaders. „Wir sind trotzdem in der Lage, gut Fußball zu spielen und Spiele zu gewinnen. Die Jungs, die reinkommen, haben unser Vertrauen“, sagte der Coach.

Im Jahresendspurt noch einmal zusammenrücken

Gegen die Eintracht erwartet er eine Partie auf Augenhöhe. Der Kontrahent habe vor allem im Spiel nach vorn viele Waffen und ein hohes Tempo. „Sie haben einen klaren Tempowechsel, das macht sie gefährlich. Sie brauchen nicht viel, um gefährlich zu werden. Aber auch wir können mit unserem Spiel gefährlich werden“, betonte Werner.

Er verlangt vor den letzten drei Partien des Jahres gegen Frankfurt, bei Union Berlin und gegen Leverkusen von seiner Mannschaft Stabilität und eine hohe Konzentration. „Wir müssen in unterschiedlichen Spielen gegen unterschiedliche Gegner unsere Abläufe durchbringen. Und weil der eine oder andere fehlt, müssen wir als Mannschaft im Jahresendspurt noch einmal enger zusammenrücken“, sagte Werner.