weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Am Rothenbaum: Heimspiel perfekt: Zverev bei Hamburger Tennis-Turnier dabei

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: „Schneise der Verwüstung“ - Mutter des Kindes (†9) und weitere Geschädigte berichten vom Anschlag
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: „Schneise der Verwüstung“ - Mutter des Kindes (†9) und weitere Geschädigte berichten vom Anschlag

Am Rothenbaum Heimspiel perfekt: Zverev bei Hamburger Tennis-Turnier dabei

Das traditionsreiche Tennis-Turnier in Hamburg hat für Alexander Zverev noch einmal eine besonders Bedeutung: Er kommt aus der Stadt. Deshalb ist er 2026 am Rothenbaum wieder dabei.

Von dpa Aktualisiert: 04.12.2025, 13:00
Spielt wieder in Hamburg: Tennis-Star Alexander Zverev. (Archivbild)
Spielt wieder in Hamburg: Tennis-Star Alexander Zverev. (Archivbild) Luca Bruno/AP/dpa

Hamburg - Tennis-Star Alexander Zverev wird im nächsten Jahr wieder beim ATP-500-Turnier in seiner Heimatstadt Hamburg aufschlagen. Der Weltranglisten-Dritte sagte seine Teilnahme an dem Traditionsturnier vom 16. bis 23. Mai 2026 am Hamburger Rothenbaum zu.

„Zu Hause zu spielen, bedeutet mir immer unglaublich viel – und ich spüre jetzt schon die besondere Energie, die die Zuschauer in Hamburg jedes Jahr erzeugen“, sagte Zverev. Sein Heim-Turnier gewann der 28-Jährige 2023 im Finale gegen den Serben Laslo Djere.