Ausbau der Windkraft in Thüringen weiterhin verhalten

Ein Strommast steht in einem Windpark.

Berlin/Erfurt - Beim Ausbau der Windenergie als Stromquelle kommt Thüringen im bundesweiten Vergleich nur recht langsam voran. Im vergangenen Jahr seien im Freistaat effektiv sechs neue Windkraftanlagen dazu gekommen, teilten der Bundesverband Windenergie (BWE) und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Dienstag in Berlin mit. Damit sei die installierte Leistung um 32 Megawatt gestiegen. Thüringen gehöre zusammen mit Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen zu den Flächenländern „mit besonders geringem Zubau“, heißt es in der Bestandsanalyse der Verbände.

Allerdings entstanden in Thüringen mit im Schnitt 243 Metern besonders hohe und mit einer Leistung von über fünf Megawatt besonders leistungsstarke Anlagen. Die Branchenverbände nutzten vorläufige Daten der Bundesnetzagentur. Bundesweit gingen danach 2023 insgesamt 745 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 3,57 Gigawatt in Betrieb - fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr.