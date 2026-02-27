In Richtung Südwesten kommt es bei der S-Bahn Hannover zu Einschränkungen. Reisende können trotzdem an ihr Ziel gelangen. So geht's.

Hannover - Fahrgäste der S-Bahn Hannover müssen am Morgen teilweise umplanen. Auf den Linien S1, S2 und S5 kommt es wegen eines Oberleitungsschadens zu Ausfällen, wie die Betreiber mitteilten. Betroffen ist demnach der nach Südwesten führende Abschnitt zwischen dem Hauptbahnhof und Ronnenberg.

So kommen Reisende trotzdem an ihr Ziel: Zwischen den Bahnhöfen Hannover-Linden/Fischerhof nahe der Innenstadt und Weetzen im Südwesten der Stadt bei Ronnenberg fahren vier Ersatzbusse. Von Fischerhof bis zum Hauptbahnhof sowie in die Gegenrichtung können Reisende beispielsweise die Stadtbahn benutzen.

Bei den S-Bahn-Linien bedeutet der Oberleitungsschaden konkret, dass sie nur auf Teilstücken unterwegs sind. Um diese handelt es sich dabei:

S1: Haste - Weetzen sowie Hauptbahnhof - Minden

S2: Hauptbahnhof - Nienburg

S5: Paderborn Weetzen sowie Hauptbahnhof - Flughafen

Die Störung soll den gesamten Tag über andauern, teilte S-Bahn-Betreiber Transdev mit Verweis auf die Deutsche Bahn mit.