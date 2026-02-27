weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Unfall: Mauer stürzt bei Bauarbeiten in Potsdam ein – Mann stirbt

Auf einer Baustelle in Potsdam kommt es zu einem tragischen Unfall: Ein Mann stirbt bei einem Mauer-Einsturz. Was bisher bekannt ist.

Von dpa 27.02.2026, 06:34
Wie es zu dem Einsturz der Mauer kam, ist bisher unklar. (Symbolbild)
Wie es zu dem Einsturz der Mauer kam, ist bisher unklar. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Potsdam - In Potsdam ist es bei Bauarbeiten zu einem schweren Unfall gekommen - ein Mann ist gestorben. Nach Angaben der Polizei führte der Mann am Donnerstagnachmittag Bauarbeiten durch, als aus bisher unerklärter Ursache eine Mauer einstürzte und ihn unter sich begrub. Der Mann sei noch vor Ort gestorben. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.