Auf einer Baustelle in Potsdam kommt es zu einem tragischen Unfall: Ein Mann stirbt bei einem Mauer-Einsturz. Was bisher bekannt ist.

Potsdam - In Potsdam ist es bei Bauarbeiten zu einem schweren Unfall gekommen - ein Mann ist gestorben. Nach Angaben der Polizei führte der Mann am Donnerstagnachmittag Bauarbeiten durch, als aus bisher unerklärter Ursache eine Mauer einstürzte und ihn unter sich begrub. Der Mann sei noch vor Ort gestorben. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.