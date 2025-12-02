weather wolkig
Krankenkassen Ausgaben der Krankenkassen in Sachsen deutlich gestiegen

2023 gaben die gesetzlichen Krankenkassen in Sachsen mehr Geld aus. Besonders viel Geld fließt in Medikamente – und die Zahl der Versicherten wächst weiter.

Von dpa 02.12.2025, 11:53
2023 sind die Ausgaben der gesetzlichen Kassen in Sachsen deutlich gestiegen. Besonders viel Geld fließt in Medikamente. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Kamenz - Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen in Sachsen sind deutlich gestiegen. Die Leistungsausgaben für die rund 3,8 Millionen sächsischen Versicherten beliefen sich 2023 auf 14,8 Milliarden Euro und damit 5,7 Prozent höher als im Jahr davor, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Rund ein Fünftel des Betrags wurde demnach für Arzneimittel ausgegeben. Die Zahl der sächsischen Versicherten erhöhte sich im gleichen Zeitraum nur leicht um 0,6 Prozent.