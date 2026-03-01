In Berlin versammeln sich nach dem Angriff auf den Iran zahlreiche Menschen. Rund 1.000 Menschen demonstrieren unter dem Motto „Freiheit für Iran“ – bislang weniger als angemeldet.

Berlin - Zahlreiche Menschen sind nach dem Angriff auf den Iran in Berlin auf die Straße gegangen. Bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor nahmen rund eine Stunde nach Beginn 1.000 Menschen teil, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte. Es könnten jedoch noch mehr werden. Angemeldet waren bei der Versammlung „Freiheit für Iran unter Führung von Prinz Reza Pahlavi“ 5.000 Menschen.

Die Stimmung sei ausgelassen, es werde viel getanzt und gefeiert, beobachtete ein dpa-Reporter. Es gebe Rufe wie „Iran, Iran“, „Danke USA“, „Danke Trump“ oder „Danke Bibi“. Zudem wehten viele Flaggen.

Am Samstagmorgen hatten Israel und die USA koordinierte Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet. Teheran griff im Gegenzug mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion an. Die israelische Armee teilte mit, Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet zu haben.

An der iranischen Botschaft in Dahlem demonstrierten demnach etwa 90 Menschen. Insgesamt seien rund 420 Kräfte der Polizei im Einsatz, so die Sprecherin der Polizei.