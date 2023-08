Auerbach/Vogtland - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei ausgeschalteter Ampel in Auerbach/Vogtland im Vogtlandkreis sind zwei Menschen leicht und einer schwer verletzt worden. Ein 65-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntag auf der Hauptstraße im Ortsteil Rebesgrün, wie die Polizei am Montag mitteilte. An der Kreuzung zur Bundesstraße 169 stieß sein Wagen mit dem Auto eines 51-Jährigen zusammen.

Die Ampelanlage funktionierte den Angaben nach zu dem Zeitpunkt nicht, Verkehrszeichen an der Kreuzung regelten aber die Vorfahrt. Der 65-Jährige übersah demnach das andere Auto. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt, der 61-jährige Beifahrer des zweiten Autos schwer. Die Autos waren nicht mehr fahrtbereit.