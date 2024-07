Im Frühjahr sind in Nordsachsen Feldhamster ausgewildert worden. Jetzt haben sie erstmals Nachwuchs bekommen. Und die Zucht der bedrohten Tiere geht weiter.

Ausgewilderte Feldhamster in Nordsachsen haben Nachwuchs

Delitzsch - Im Mai wurden Feldhamster im Rahmen eines Artenschutzprojektes auf einem Feld in Nordsachsen ausgewildert - jetzt haben die Nager erstmals Nachwuchs bekommen. Vor wenigen Tagen seien die Jungtiere auf Wildkameras gesichtet worden, teilte der Zoo Leipzig mit.

Das sei nach der Auswilderung der nächste Meilenstein für die Rettung der vom Aussterben bedrohten Tiere.

Die Feldhamster sind im Zoo Leipzig gezüchtet worden. Der Zoo beteiligt sich zusammen mit dem sächsischen Umweltministerium und weiteren Partnern an dem Projekt zum Feldhamsterschutz.

In der Zuchtstation seien auch in diesem Jahr wieder Feldhamster geboren worden, so dass idealerweise auch 2025 Tiere ausgewildert werden könnten.