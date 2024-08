Mit Dampf und Tonsignal auf Schienen: Wenn historische Dampfloks fahren, bekommen nicht nur kleine Jungen glänzende Augen. In Meiningen ist der Dampflok-Technologie ein Museum gewidmet.

Ausstellung zu historischen Dampfloks in Meiningen eröffnet

Bahnromantik pur: In Meiningen steht die „Dampflok Erlebniswelt“ jetzt den Fans historischer Eisenbahn offen.

Meiningen - 110 Jahre nach der Gründung des Dampflokwerkes Meiningen ist in der südthüringischen Stadt eine neue Dauerausstellung zur Dampflok eröffnet worden. Die „Erlebniswelt Dampflok“ zeigt Geschichte und Funktionsweise der Dampflok, die im 19. Jahrhundert das Transportwesen revolutionierte und etwa in Ostdeutschland teils noch bis in die 1970er Jahre hinein im Bahnverkehr zum Einsatz kam. Hauptexponat auf 900 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist eine historische Dampflokomotive als Schnittmodell, das die Grundzüge der Technologie vermittelt.

In die Ausstellung wurden nach Angaben des Thüringer Wirtschaftsministeriums gut 17 Millionen Euro investiert. Davon kamen 9,4 Millionen vom Land, das sich von der Erlebniswelt auch einen Schub für den Tourismus verspricht. „Nostalgische Dampfloks sind ein technologisches Faszinosum und erfreuen sich europaweit einer riesigen Fangemeinde“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) laut Mitteilung.

Außer der historischen Lok sind auch Fotos zu sehen, zudem machen Zeitzeugeninterviews die Historie der Dampfloks lebendig. In Meiningen war 1914 ein Dampflokwerk eröffnet worden. Es ist heute das einzige Reparatur- und Instandhaltungswerk für historische Dampfloks in Deutschland. Die Ausstellung befindet sich in direkter Nachbarschaft des Werkes.