Es geht um „die großen Fragen des Lebens“. So lautet der Untertitel einer Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden über zwei Größen der Malerei: Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch.

Dresden - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) lassen zwei prägende Künstlerpersönlichkeiten der Jahrhundertwende um 1900 aufeinandertreffen. Paula Modersohn-Becker (1876–1907) und Edvard Munch (1863–1944). Im Albertinum der SKD sind von diesem Sonntag an bis Ende Mai etwa 150 Werke zu sehen, teilten die Kunstsammlungen mit. Die Schau vereint Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Skulpturen, darunter auch Arbeiten von Vincent van Gogh, Auguste Rodin oder Ernst Ludwig Kirchner.

Neben Schlüsselwerken aus den Beständen der SKD sind auch Leihgaben aus dem Munchmuseet Oslo und anderen internationalen Museen, Stiftungen und privaten Sammlungen zu sehen - viele davon erstmals in Deutschland, wie es hieß. Anlass ist der 150. Todestag von Modersohn-Becker. Sie wurde am 8. Februar 1876 in Dresden geboren und gilt genauso wie Munch als Wegbereiter des Expressionismus.

Die Ausstellung ist mit dem Untertitel „Die großen Fragen des Lebens“ versehen. Das begleitende Projekt „Life Letters“ soll Vergangenheit und Gegenwart verbinden. Gäste der Exposition sind eingeladen, eigene Texte zu ihrer Sicht auf die großen Fragen des Lebens einzureichen.