Medizin studieren ohne Einser-Abi? Das Landarztprogramm in Sachsen macht es möglich. Noch bis Ende des Monats können sich Interessierte bewerben.

Die Bewerber verpflichten sich, nach dem Studium mindestens zehn Jahre auf dem Land zu arbeiten. (Symbolbild)

Dresden - Der Countdown läuft: Noch bis 28. Februar können sich junge Menschen, die sich nach ihrem Medizinstudium in Sachsen als Hausarzt auf dem Land engagieren möchten, um einen Studienplatz im Landarztprogramm bewerben. Das Besondere: Das Programm ermöglicht ein Studium auch ohne Spitzen-Abitur, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Bei der Auswahl zählen vor allem die Motivation und Vorerfahrung.

Den Angaben zufolge gibt es 40 Plätze für alle, die sich dafür verpflichten, nach dem Studium mindestens zehn Jahre im ländlichen Raum zu arbeiten. Damit werden 6,5 Prozent der Medizinstudienplätze für angehende Landärzte vergeben. Studiert wird in Leipzig, Dresden und Chemnitz. Die Bewerbung kann online eingereicht werden.

„Ich hoffe, dass viele Interessierte die Chance ergreifen“, teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) mit. Sind Studiengänge zulassungsbeschränkt, wird eine Zusage etwa über die Abiturnote gesteuert (Numerus Clausus). Zuletzt lag der Numerus Clausus für das Medizinstudium in Sachsen bei 1,1.