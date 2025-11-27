Eine kurze Pause führt eine Fahrerin im Vogtlandkreis von der Autobahn auf einen Parkplatz. Doch sie schafft es nicht über die Auffahrt hinaus.

Großzöbern - Bei einem Zusammenstoß auf der A72 Richtung Leipzig ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 52-jährige Fahrerin wich in der Auffahrt zum Parkplatz Großzöbern (Vogtlandkreis) einem parkenden Lkw aus, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stieß sie am Mittwochabend gegen einen vorausfahrenden Lastwagen und wurde danach in ein weiteres in der Zufahrt parkendes Fahrzeug gedrückt.

Ihr 55-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Er sowie die 52-Jährige kamen in eine Klinik. Die beteiligten Lkw-Fahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.