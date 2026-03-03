Verona Pooths Ehemann Franjo will nach Dubai reisen, um Sohn Rocco in die Arme zu schließen, der dort festsitzt. Doch die Reise verläuft kompliziert.

Düsseldorf - Verona Pooths Ehemann Franjo ist auf dem Weg zu Sohn Rocco (14), der in Dubai festsitzt - aber die Reise gestaltet sich schwierig. „Die Route, die er sich vorgenommen hat, hat nicht funktioniert“, berichtete Verona Pooth auf ihrem Instagram-Kanal über die Situation ihres Mannes. Franjo sei am Vortag abgereist, hänge aber nun in Istanbul „fest“, so die 57-jährige Moderatorin. Man habe ihn zwar in einen Flieger nach Kairo gesetzt - dann aber wieder herausgeholt. Der Flug sei kurzfristig abgesagt worden.

Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts seit dem Wochenende haben viele Staaten in der Region ihren Luftraum geschlossen.

Franjo habe nun „in einer Box geschlafen“, um einen Flieger zu bekommen, der in den Oman führe. Von dort gehe es dann nach Saudi-Arabien und mit einem Auto weiter. Von der Grenze an werde er dann von einem „Sicherheitsauto“ und speziellen Fahrern nach Dubai gebracht, so der Plan. Dann sei er endlich bei Rocco. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor über Franjo Pooths Mission berichtet.

Die Pooths hatten im August 2025 publik gemacht, dass sie nach Dubai gezogen sind. Am Montag hatte Verona Pooth allerdings einen Gerichtstermin in Düsseldorf und hielt sich daher in Deutschland auf. Nach dem Diebstahl ihres Schmucks vor einigen Jahren hatte sie einen Versicherungsmakler auf Schadenersatz verklagt.

„Sie ist einfach so gut zu ihm, so süß“

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung bestieg Franjo Pooth direkt nach dem Prozesstermin ein Flugzeug, um sich nach Dubai durchzuschlagen und zu Rocco zu kommen, der sich in der Penthouse-Wohnung der Familie aufhalte.

Rocco hält sich nach Angaben von Verona Pooth zusammen mit der Freundin seines Bruders Diego in der Wohnung auf. Dass die 23-jährige Louisa bei ihrem Sohn sei, sei ein großes Glück, sagte Verona Pooth. „Sie ist einfach so gut zu ihm, so süß. Und sie beschützt ihn“, sagte sie. „Ich bin so dankbar.“

Danach zeigte die TV-Ikone auf ihrem Kanal auch noch ein kleines Video der beiden - die berichteten, dass sie gerade gefrühstückt hätten. „Die Explosionen werden auch immer weniger“, sagte Louisa.