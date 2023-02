Lüneburg - Der mit 15.000 Euro dotierte Preis der LiteraTour Nord 2023 geht an die Schriftstellerin Fatma Aydemir. Die Jury würdigte besonders ihren jüngsten Roman „Dschinns“ (Hanser Verlag). Die Lesereise führt durch die Städte Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg, Hannover und Osnabrück. Aydemir wird den Preis am 13. April in Hannover entgegennehmen, wie das Literaturbüro Lüneburg am Donnerstag mitteilte.

In ihrer Begründung hebt die Jury „Aydemirs organische Erzählweise“ hervor. Diese gebe „nach und nach den Blick auf eine feine Komposition aus Vorausdeutungen, Parallelen und Motiven frei. Poetische Momente treffen uns im Fluss des Erzählens genauso unvermittelt wie die Abgründe, die sich in den Figuren auftun.“ Mit ihrem ungewöhnlich genauen Blick für Details habe Aydemir mit der Geschichte der Familie Yilmaz im Deutschland der 1990er Jahre einen noch lange gültigen wie zeitgenössischen Gesellschaftsroman geschaffen.

Die Autorin erzählt in „Dschinns“ von einer Gastarbeiterfamilie. Der Vater hat sich buchstäblich zu Tode geschuftet, die Verwandten reisen zur Beerdigung an. Die 1986 in Karlsruhe geborene Aydemir lässt die Familienmitglieder abwechselnd zu Wort kommen. So unterschiedlich ihre Ansichten sind: Sie eint das Gefühl der Heimatlosigkeit.