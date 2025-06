In Alt-Hohenschönhausen brennt in den späten Abendstunden ein Auto. Es deutet einiges auf Brandstiftung hin - und auf einen 25-jährigen Tatverdächtigen.

Berlin - Die Berliner Polizei hat einen 25-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, in Alt-Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg ein Auto in Brand gesetzt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Zeugen hatten in der Marzahner Straße am späten Abend einen Mann

beobachtet, der an einem Auto hantierte. Kurze Zeit später stand das

Fahrzeug in Brand.

Unbekannter flieht mit dem Fahrrad

Die Zeugen riefen die Feuerwehr und begannen, selbst zu löschen, nachdem sie gesehen hatten, dass der Unbekannte mit einem Fahrrad weggefahren war. Die Polizei nahm kurz darauf einen 25-Jährigen als Tatverdächtigen fest.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie Handschuhe, die nach Benzin rochen und ein Feuerzeug. Die Zeugen gaben an, den Mann wiederzuerkennen. Er kam in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 25-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.