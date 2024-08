In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Anwohner mussten das Haus verlassen und blieben unverletzt.

In Leipzig hat es in der Tiefgarage eines Mehfamilienhauses gebrannt. (Symbolbild)

Leipzig - In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Leipzig hat ein Auto gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner das Haus in der Nacht verlassen, sie wurden in einem Linienbus betreut, wie die Polizei Leipzig mitteilte. Demnach blieben alle unverletzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Was genau den Brand auslöste, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge wegen des Verdachts der Brandstiftung.