Schreck für die Bewohner eines Hauses in Neuhaus am Rennweg. Für sie endete die Silvesternacht mit einer beschädigten Hauswand.

Ein Auto hat in Neuhaus am Rennweg bei einem Unfall in der Silvesternacht die Wand eines Hauses durchbrochen. (Symbolbild)

Neuhaus am Rennweg - Bei einem Verkehrsunfall in der Silvesternacht hat ein Auto in Neuhaus am Rennweg die Wand eines Wohnhauses durchbrochen. Der bislang unbekannte Fahrer des Wagens hatte gegen Mitternacht die Kontrolle über das Auto verloren und war in die Wand gefahren, wie die Polizei mitteilte. Hausbewohner seien „wie durch ein Wunder“ nicht verletzt worden. Das Wohnhaus wurde mit Stützen gesichert, es entstand ein Sachschaden von insgesamt 90.000 EUR. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht, nach ihm wird gesucht.