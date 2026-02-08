Beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs sind in Dessau-Roßlau eine Frau und ihr Hund von einem Auto angefahren worden. Beide wurden verletzt.

In Dessau-Roßlau kollidiert ein Auto mit einer Fußgängerin und ihrem Hund. (Symbolbild)

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau sind eine Frau und ihr Hund bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerten sie am Morgen einem Fußgängerüberweg an einer Ampel. Ein nach links abbiegendes Auto übersah die 49-jährige Frau und das Tier. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Fußgängerin sowie der Hund wurden dabei verletzt. Der 65-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt.