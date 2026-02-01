Papenburg - Zwei 68 und 67 Jahre alte Fußgänger sind bei einem Unfall im Papenburger Stadtteil Aschendorf schwer verletzt worden. Ein 76-jähriger Autofahrer hatte die Frau und den Mann, die gerade dabei waren die Straße zu überqueren, beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fußgänger schwer verletzt wurden. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.