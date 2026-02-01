Magdeburg - In Sachsen-Anhalt bleibt es in den kommenden Tagen kalt und weitgehend trocken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Sonntag bei starker Bewölkung Höchsttemperaturen von minus fünf bis minus ein Grad. In der Nacht zum Montag sinken die Tiefstwerte demnach auf minus fünf bis minus neun Grad. Nur vereinzelt sei mit Schneegriesel oder gefrierendem Sprühregen zu rechnen.

Am Montag sinken die Höchstwerte auf minus sieben bis minus drei Grad, so der DWD. Teilweise kann es den Angaben zufolge zu Auflockerungen der Bewölkung kommen. In der Nacht zum Dienstag erreichen die Tiefstwerte minus sechs bis minus zehn Grad, heißt es. Auch der Dienstag soll bei maximal minus fünf bis null Grad weitgehend niederschlagsfrei bleiben.