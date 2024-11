Zwei Fußgänger wollen an einer Haltestelle in Schmölln-Putzkau die Bundesstraße B98 überqueren, als ein Auto gefahren kommt.

Schmölln-Putzkau/Görlitz - Ein Auto hat in Schmölln-Putzkau (Kreis Bautzen) in der Oberlausitz zwei Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Eine 70-jährige Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Dresden geflogen, ein 73 Jahre alter Mann kam ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Görlitz mitteilte.

Der Mann und die Frau wollten nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagnachmittag an einer Haltestelle im Ortsteil Putzkau die Bundesstraße B98 überqueren, als der 86 Jahre alte Autofahrer aus Richtung Bischofswerda gefahren kam. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unbekannt. Zum aktuellen Gesundheitszustand der Verunglückten machte die Polizei keine Angaben. Es sei ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstanden, hieß es.