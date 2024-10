Ein Autofahrer will in Werdau eine junge Radfahrerin überholen und erfasst sie. Bei dem Sturz wird die 23-Jährige schwer verletzt.

Werdau - Eine 23-jährige Radfahrerin ist in Werdau (Landkreis Zwickau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau am Freitagnachmittag nach links abbiegen. In dem Moment setzte ein hinter ihr fahrender 86-Jähriger mit seinem Auto zum Überholen an. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem Auto und der Radfahrerin. Dadurch stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei bestand beim Überholen ein zu geringer Seitenabstand zwischen dem Auto und dem Rad. Der Sachschaden wird bislang auf rund 300 Euro geschätzt.